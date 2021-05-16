Virüs nedeniyle erken doğum yaptı: ‘‘Keşke daha çok dikkat etseydim’’
Corona virüs binlerce kişinin hayatında derin acılar, silinmez izler bıraktı... Onlardan biri de İstanbul'da yaşayan Nilüfer Gündüz... Genç kadın geçen yıl hastalığa yakalanmış, hamileliğinin 7. ayında bebeği dünyaya gelmişti. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından kendisi de kızı da sağlığına kavuştu. Uyarıları dikkate almadığı için pişmanlık yaşadığını anlatan Gündüz'ün herkese bir de çağrısı var.
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NTV 16.05.2021 - 16:23| Son Güncelleme : 16.05.2021 - 16:36
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