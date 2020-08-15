Virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

25 yaşında hiçbir kronik hastalığı olmayan genç bir hemşire, Kübra Aslankılıç. Coronavirüse yakalandı dahası virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti. Bir hafta hiçbir şey göremedi. Melike Şahin'in özel haberi.

NTV Haber 15.08.2020 - 21:13 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 21:14

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