Virüs nedeniyle kaygılananlar ücretsiz destek hattını arıyor
Corona virüs yalnızca bedenimizi değil ruhumuzu da olumsuz etkiliyor. Birçok insan bu süreçte kaygı hissediyor, korkuyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle İstanbul'da psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar için ücretsiz bir destek hattı oluşturuldu. NTV Muhabiri Melike Şahin, Psikiyatri Profesörü Tamer Aker ile psikolojik destek hattını ve bu salgın sürecinde en sık yaşanan psikolojik sorunları konuştu.
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NTV 11.04.2020 - 10:02| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 10:25
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