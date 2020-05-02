Virüs takip ekipleri görev başında

Coronavirüs hastaları kadar onların temas ettiği kişilerin kontrolü de salgının önlenmesi açısından önemli. Bu kontrolü sağlamak amacıyla oluşturulan filyasyon ekipleri bugüne kadar hastalarla temas eden yaklaşık yarım milyon kişiyle iletişime geçti.
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NTV 02.05.2020 - 13:11| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 13:48
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