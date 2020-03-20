Virüs tespitinde ''pencere'' dönemi (Pozitif vakanın testi neden negatif çıktı?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de yeni vaka ve ölüm sayısına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Gece yarısında Twitter üzerinden yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Koca 85 yaşındaki kadın bir hastamızı kaybettik toplam kaybımız 4'e yükseldi açıklamasında bulundu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul canlı yayında virüs tespitine ilişkin soruları yanıtladı.

20.03.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 11:54

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