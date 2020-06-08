Corona virüs testi kriterleri değişti (Corona virüs testi kimlere yapılacak?)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeye göre artık ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin yanında kas ağrısı, tat ve doku kaybı ya da ishal şikayeti olanlara da corona virüs testi yapılacak.

NTV 08.06.2020 - 13:16 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 13:43

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER