Virüse 'Covid-19' adı verilen gün: 11 Mart

21. yüzyılın insanları tarihin gördüğü en büyük salgınlardan birine tanıklık etti, ediyor. Geçen sene aralık ayıydı, önce “Çin’de esrarengiz hastalık” diye haberlerini vermeye başlamıştık. Sonra Wuhan’da, neredeyse hiç kimsenin adını bile bilmediği bir kentte ölümlere sebep olan o virüsün, sınırları aşmaya başladığını gördük. Tarihler geçen sene bugünü, yani 11 Mart’ı gösterdiğinde Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Dünya o tarihten sonra da karanlık bir döneme girdi. Ülkeler sınırlarını kapattı, sağlık sistemleri çöktü, ekonomiler sarsıldı. Bugün DSÖ’nün pandemi ilanının üzerinden tam bir yıl geçti.
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NTV 11.03.2021 - 10:03| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 11:09
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