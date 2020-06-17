Virüse karşı umudu artıran ilaç

Corona virüse karşı aşı ve tedavi geliştirilmesi çalışmaları devam ederken, Birleşik Krallık'tan sevindirici bir haber geldi. İlk kez bir ilacın Covid-19'a karşı fayda sağladığı klinik olarak kanıtlandı. Piyasada kolayca bulunabilen düşük maliyetli ilacın, corona virüs ölümlerini dikkate değer oranda azalattığı açıklandı.

NTV 17.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 13:51

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