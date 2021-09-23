Virüslü kadın şehirler arası otobüste biletsiz yakalandı: Şaşırdık kaldık
Çorum’dan Ankara’ya gitmek için şehirler arası otobüse binen 48 yaşındaki Sevda D.’nin corona virüslü olduğu ortaya çıktı. Kırıkkale’de polis ekipleri, kontrol noktasında otobüsü durdurarak yolculara HES kodu sorgulaması yaptı. Kadının virüslü olduğu anlaşılınca hemen filyasyon ekibi çağrıldı. Biletsiz olduğu anlaşılan kadın, karantina yurduna götürüldü. Hem otobüs firmasına hem de kadına 4 bin 50'şer TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 23.09.2021 - 12:35| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 12:50
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