Virüsten ölümlerde korkutan zirve: ‘‘Önümüzdeki günlerde can kayıpları artabilir’’
Türkiye Corona virüs salgınının başladığı günden bu yana en yüksek can kaybını gördü. 18 Nisan pazar günü, 318 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Ursavaş'a göre önümüzdeki günlerde can kayıpları daha da artacak. (Haber:Yağız Şenkal)
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NTV 19.04.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 15:51
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