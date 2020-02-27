Yapay zeka kalp krizini önceden haber verecek

ABD'li bilim insanları, kalp yetmezliğini önceden haber veren bir teknoloji geliştirdi. Hayati fonksiyonları 7/24 takip eden yapay zekalı cihaz, olası bir krizi önceden haber vererek hayat kurtaracak. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)

NTV 27.02.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 17:07

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