Yapay zeka kalp krizini önceden haber verecek

ABD'li bilim insanları, kalp yetmezliğini önceden haber veren bir teknoloji geliştirdi. Hayati fonksiyonları 7/24 takip eden yapay zekalı cihaz, olası bir krizi önceden haber vererek hayat kurtaracak. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)
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NTV 27.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 17:07
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