Yazın gıda zehirlenmesine dikkat! Uzmanlar yanıtladı: Hangi besinler riskli?
Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine karşı daha dikkat edilmeli. Uzmanlar besinlerin sıcakta bekletilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bulantı, ateş gibi belirtilerin kuvvetlenmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Mustafa Özdemir)
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