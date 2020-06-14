Yeni normalde ne yanlış yapılıyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, NTV yayınında günlük vaka sayısındaki artışı değerlendirdi. Tezer, maske ve fiziki mesafeye uyulmadığı takdirde rakamların artabileceği konusunda uyardı.

NTV Haber 14.06.2020 - 11:42 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 13:37

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