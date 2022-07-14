Yeni varyant çok daha bulaşıcı

Coronavirüs vakaları artışa geçti. Vakalar bir önceki haftaya göre ikiye katlandı. Günde ortalama 16 bin yeni vaka görülüyor artık. Uzmanlara göre hastalığın artmasındaki en önemli neden BA5 varyantı. Bu varyant çok daha bulaşıcı, çok daha tehlikeli. Haber: Yağız Şenkal Kamera: Önder Gündoğdu
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NTV Haber 14.07.2022 - 13:15| Son Güncelleme : 14.07.2022 - 13:46
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