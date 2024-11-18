Yenidoğan çetesi davasında ilk duruşma: 8 bin TL için bebekleri öldürdüler
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi davası bugün başlıyor. Çete 10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatını riske atmaktan sorumlu tutuluyor. İstanbul’da görülecek davada 22’si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıkacak. Sanıklar 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra 19 özel hastanede iddianamede sorumlu olarak yer alıyor. İddianemenin ayrıntısında neler var? Davaya müdahil olan meslek örgütü var mı? NTV ekibinden Melike Şahin ve Osman Terkan, davanın olduğu Bakırköy Adliyesi'nin önünde ayrıntıları aktardı.
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