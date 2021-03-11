Yerli aşı çalışmalarında son durum (Türkiye'de 17 aşı çalışması yürütülüyor)

Küresel salgınla mücadelede en önemli silahlardan biri aşı... Türk bilim insanları, yerli Covid-19 aşısını geliştirebilmek için aralıksız çalışıyor. Yerli aşının bu yıl sonuna kadar üretilmesi hedefleniyor. Çalışmalarda en hızlı ilerleyen Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği inaktif virüs aşısı... (Haber:Öykü Tüccar  Kamera:Kazım Özbek)

NTV 11.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 11:07

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