Yerli aşıda seri üretim ne zaman? (NTV ekibi yerli aşının üretildiği tesiste)
Corona virüs salgınının önüne geçebilmek için en önemli faktör aşı... Türkiye sınırlı sayıda temin edebildiği Sinovak ve Biontech aşıları ile salgını kontrol altına almaya çalışıyor ancak yeterli değil. Yerli aşı çalışmaları kritik önemde... NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, Çerkezköy'deki ilaç fabrikasına gitti ve yerli aşı çalışmasında gelinen noktayı, seri üretime ne zaman geçileceğini konuştu. (Kamera: Bahattin Demir)
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NTV 30.03.2021 - 15:52| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 16:16
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