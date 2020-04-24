Yerli solunum cihazına tam not

Türk mühendisler tarafından üretilen ve hastanelere teslimatına başlanan yerli solunum cihazları, hekimlerden tam not aldı. Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, "Hasta-ventilatör uyumu mükemmel" dedi.
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NTV 24.04.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 15:53
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