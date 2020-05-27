Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 739'a düştü

Türkiye genelinde son 24 saatte coronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 397 oldu. Yeni vaka sayısı yine binin altında. 948 yeni vaka tespit edilirken, bin 492 kişi taburcu edildi. Corona virüs salgınına yönelik son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

NTV 27.05.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 09:42

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