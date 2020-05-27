Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 739'a düştü
Türkiye genelinde son 24 saatte coronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 397 oldu. Yeni vaka sayısı yine binin altında. 948 yeni vaka tespit edilirken, bin 492 kişi taburcu edildi. Corona virüs salgınına yönelik son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
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NTV 27.05.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 09:42
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