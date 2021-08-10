Yoğun bakımdaki hastalardan aşı çağrısı

Vaka sayıları bir süredir 20 binin üzerinde. Bu durum yoğun bakımlara da yansıdı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğunluğunu ise aşısız hastalar oluşturuyor. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde, koronavirüsle mücadele ederken birçok zorluk yaşayan, haftalarca aileleri ve sevdiklerini göremeyen hastalar, aşı olmayı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor.
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NTV 10.08.2021 - 08:28| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 08:35
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