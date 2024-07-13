Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar kronik hastaları uyarıyor

Yüksek nem oranı ülke genelinde etkili oluyor. Özellikle uyku sorunlarıyla birlikte hem sağlıklı kişilerde hem de kronik rahatsızlığı olanlarda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, uzmanlar bu konuda hangi önemli uyarıları yapıyor? İşte yanıtı...

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