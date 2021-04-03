100 kişilik "Big Bando" grubu

Diyarbakır'da güzel sanatlar lisesinden mezun olan bir grup arkadaş, farklı kentlerde üniversite okuduktan sonra Diyarbakır'a dönerek müzik grubu kurdu. 10 kişi başladıkları ''Big Bando'' adlı grupta şimdi 100 kişi var.

NTV Haber 03.04.2021 - 20:04 | Son Güncelleme : 03.04.2021 - 20:39

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