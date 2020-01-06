77. Altın Küre Ödül Töreni'nden dikkat çeken anlar: Tom Hanks'in gözyaşları
77. Altın Küre Ödül Töreni tüm ihtişamıyla geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre'de pek çok özel an dikkat çekti. İşte Tom Hanks'in ödül alırken gerçekleştirdiği duygusal konuşma...
06.01.2020 - 18:05| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 18:08
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