9 ayda 4 K-Pop yıldızı neden öldü?

Z kuşağı artık K-Pop dinliyor. Dünya müzik endüstrisi şimdilik bunu münasip görüyor. Ancak bir sorun var. 9 ayda hayatını kaybeden dört "K-Pop" yıldızı sektörde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gözler K-Pop dünyasına döndü ya da projesine dersek daha doğru olur. Peki kim bu yıldızlar, ne yerler ne içerler ve her şeyden önemlisi ne için yaratıldılar? Peş peşe yaşanan ölümler sektörü bitirir mi? (Haber: Ceren Ala)
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NTV 25.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 09:01
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