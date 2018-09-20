ABD'de yetenek yarışmasında yeni bir Rock Star doğdu

Henüz 14 yaşında ama "America's Got Talent" yarışmasında kısa sürede favoriler arasına girdi. Yarışmada birinciliği elde edemese de organizatörlere göre bir Rock Star doğdu. Hatta çoğu eleştirmene katılmamak mümkün değil; Courtney Hadwin, Otıs Redding'ın ünlü şarkısı "Hard to Handle"ı söylerken, 27 yaşında hayatını kaybeden efsane Rock şarkıcısı Janis Joplin'in yeniden hayata döndüğü düşünüldü. Gerçekten de Courtney'nin ses tonu ve tarzı Janıs Joplin'e inanılmaz derecede benziyor. İşte o performans... (Dünyanın Haberi, NTV)