Adanış: Kutsal Kavga'dan ilk fragman

Başrollerinde İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ile Serdar Deniz’in yer aldığı Adanış Kutsal Kavga filminin ilk fragmanı yayınlandı. 20 Mart’ta vizyona girecek olan film, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra ele geçirdiği ve ‘tabut-u sekine’nin gömülü olduğu yeri gösteren haritayı korumakla görevlendirilmiş ‘Adanmış’larla, bu haritayı ele geçirmeye çalışan ‘Tapınak Kardeşliği’ üyeleri arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Emir Khalilzadeh’in yönetmenliğini üstlendiği filmin ilk teaser’ı bir haftada 1.5 milyon, ikinci teaser’ı ise üç günde 2 milyon kez izlenerek merak uyandırmıştı.
ntv.com.tr 15.02.2020 - 12:03| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 12:09
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