Ahed'in Dizi fragmanı

2019 yapımı "Eş Anlamlılar" adlı filme Paris'te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan yönetmen Nadav Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.
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Haberler 04.11.2021 - 17:14| Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:15
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