AKM ünlü orkestrayı ağırladı: Londra Filarmoni'den "Haydar Haydar" sürprizi

Atatürk Kültür Merkezi, dünyanın sayılı orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nı ağırladı. 96 kişilik kadrosuyla sahne alan orkestranın sanatseverlere bir sürprizi de vardı. Orkestra, yenilenmiş Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlerine Türk besteci Özkan Manav'ın "Haydar Haydar" türküsüyle başladı.

Haberler - NTV Haber 01.11.2021 - 01:13 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 01:19

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