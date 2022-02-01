AKM’nin Cumhuriyet’le yaşıt hikayesi perşembe NTV'de!

Bir mekândan fazlası… Kadim şehir İstanbul ve yaşananların tanığı… Kültür ve sanatın kalbi… Atatürk Kültür Merkezi… Genç Cumhuriyet’ten bugüne… Başından geçen onca felakete rağmen hep yeniden ayağa kalktı. Kültür ve sanatın merkezi oldu… Yenilenen binasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin zamanda yolculuğu Burak Özcan’ın sunumuyla NTV’de…
Galata Kulesi’nin, Ayasofya’nın, Sultanahmet’in olmadığı bir İstanbul düşünülemez mesela… Bu şehirde, işte onlar gibi bir yapı daha var. İçlerinde en genci, fakat fikri ortaya atıldığı günden beri en çok konuşulan, diğerleri gibi henüz yüzyıllara şahitlik etmese de genç bir Cumhuriyetin her döneminin parçası olan bir bina… Eski adıyla İstanbul Kültür Sarayı… Sonradan aldığı ismiyle; Atatürk Kültür Merkezi (AKM)… Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi koridorlarında bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Ve neredeyse Cumhuriyetle yaşıt bir hikâyeyi anlatacağız…
AKM’nin Cumhuriyet’le yaşıt hikayesi, perşembe günü saat 16.15’te NTV’de…
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