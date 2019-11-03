Al Pacino'nun ilk dizisi Hunters'tan ilk fragman

Al Pacino'nun başrolde yer aldığı ilk dizisi Hunters, 2020'de Amazon Prime'da yayınlanacak. Dizide 1977 yılı New York'unda gizlice ve sessizce yaşayan Naziler, Dördüncü Reich'i kurmayı amaçlıyordur. Bunun anlamı, Naziler için mükemmel gelecek hayalidir. Dördüncü Reich, Almanya'da harekete geçememiştir. Ayrıca dünya üzerinde de bu hayal gerçeğe dönüştürülmek üzere bir gelişme yaşanamamıştır. Hunters da izleyicilerini bu döneme götürmeyi ve Nazi hayallerinin nasıl engellendiğini göstermeyi amaçlıyor.