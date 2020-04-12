Alaçatı Ot Festivali evlere taşındı

#İzmir Çeşme'de her yıl bu zamanlarda "Alaçatı Ot Festivali" düzenleniyordu. Bu yıl corona virüs önlemleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek derecede kalabalık olan festival yapılmadı ancak sosyal medya aracılığıyla evlere taşındı. Yüzlerce katılımcı #EvdeOtFestivali etiketiyle paylaşımlar yaptı, yemek tarifleri verdi. NTV ekibinden Merih Ak ve kameraman Burak Uygun, bomboş sokaklarıyla Alaçatı'dan izlenimlerini aktardı.

NTV 12.04.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 17:00

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