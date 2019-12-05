Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi fragmanı

Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın 2019'un en iyi yapımları arasında gösterilen filmi "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"; gönlünün olmadığı bir evliliğe sürüklenen Heloise ile gizli bir şekilde onun portresini çizmek zorunda olan Marianne'nin giderek derinleşen ilişkilerini odağına alıyor.
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