Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi fragmanı

Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın 2019'un en iyi yapımları arasında gösterilen filmi "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"; gönlünün olmadığı bir evliliğe sürüklenen Heloise ile gizli bir şekilde onun portresini çizmek zorunda olan Marianne'nin giderek derinleşen ilişkilerini odağına alıyor.

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