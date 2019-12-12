Aman Reis Duymasın fragmanı

Başrollerinde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı ve Sevil Akı'nın yer aldığı "Aman Reis Duymasın"ı Onur Tan yönetti. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin tanınan karakterlerden bazılarının bir tatil macerasında izleyicinin karşısına çıkacağı yapımın senaryosu Bahadır Özdener'e ait.
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