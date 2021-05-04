Angelina Jolie'nin Marvel süper kahramanı olduğu Eternals'tan ilk görüntüler
Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden gibi yıldız oyuncuların Marvel süper kahramanlarına dönüştüğü Eternals filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen Oscarını kazanan Chloe Zhao imzalı filmden ilk görüntüler, Marvel Stüdyolarının eski ve yeni filmlerinden hazırladığı videosunda ortaya çıktı. Eternals, 5 Kasım 2021de vizyona girecek.
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04.05.2021 - 11:59| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 12:33
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