Animasyon film Turning Red'in (Kırmızı) fragmanı

Merakla beklenen animasyon film Turning Red'in fragmanı yayınlandı. Ülkemizde Kırmızı adıyla gösterilecek olan film, 11 Mart 2022'de vizyona girecek. Ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan 13 yaşındaki Mei Lee’nin her heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşme hikayesini anlatan Turning Red'in seslendirme kadrosunda Rosalie Chiang'a yıldız oyuncu Sandra Oh eşlik ediyor.
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14.07.2021 - 10:40| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 10:46
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