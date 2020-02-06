Annelerimiz / Nuestras madres fragmanı

Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası seçkisinde gösterilen ve Altın Kamera ödülünü kazanan filmi Cesar Diaz yönetiyor. Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría, Victor Moreira’nın rol aldığı filmde yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği Guatemala’daki iç savaşın izlerini kendi aile geçmişini araştırmaya koyulan bir antropoloğun hikâyesi üzerinden sürüyor.
06.02.2020 - 14:29| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:34
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