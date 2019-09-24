Ara Güler Sergisi ABD'de açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile açılış kurdelesini kesti.