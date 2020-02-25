Ara Güler'in fotoğrafları İzmir'de

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in eserleri İzmirlilerle ilk kez Arkas Sergisi'nde buluştu. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi işbirliğinde oluşturulan sergi; 26 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Haber: MERİH AK Kamera: BURAK UYGUN
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NTV Haber 25.02.2020 - 23:30| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 23:52
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