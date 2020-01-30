Ara Güler'in fotoğrafları Roma'da

İki yıl önce aramızdan ayrılan fotoğrafın efsane ismi Ara Güler, dünya başkentlerine konuk olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Doğuş Grubu’nun desteği ile açılan Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından bu kez Roma'da ziyarete açıldı. Haber: KORHAN VAROL Kamera: CUMHUR ÇATKAYA

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER