Ara Güler'in fotoğrafları Roma'da

İki yıl önce aramızdan ayrılan fotoğrafın efsane ismi Ara Güler, dünya başkentlerine konuk olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Doğuş Grubu’nun desteği ile açılan Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından bu kez Roma'da ziyarete açıldı. Haber: KORHAN VAROL Kamera: CUMHUR ÇATKAYA
NTV Haber 30.01.2020 - 00:00| Son Güncelleme : 30.01.2020 - 01:04
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