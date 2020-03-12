Araf 4: Meryem fragmanı

Araf serisinin dördüncü filminde Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen, Damla Özovalı rol alıyor. Öğretmen Meryem ve aynı evi paylaştığı Güzide’nin aynı şeyleri görüp, aynı şey tarafından rahatsız edildiklerini anladıktan sonra yaşadıklarını çözmek üzre giriştikleri korku dolu macerayı Gökhan Arı yönetiyor.
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12.03.2020 - 14:50| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 14:55
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