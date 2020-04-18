Artemis Fowl’dan yeni tanıtım

Kadrosunda Ferdia Shaw, Colin Farrell, Josh Gad, Judi Dench, Lara McDonnell ve Nonso Anozie gibi isimleri buluşturan Artemis Fowl’dan yeni tanıtım yayınlandı. Kenneth Branagh’ın yönettiği film, corona virüs salgını nedeniyle 12 Haziran’da Disney+’ta yayınlanacak.

18.04.2020 - 10:25 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 10:56

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