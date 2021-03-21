Asırlara meydan okuyan bir gelenek: Arbane

Arbane, Mezopotamya ve Anadolu'ya özgü bir enstrüman... Yüzlerce yıldır kullanılan bu enstrümanı yapmak ustalık gerektiriyor. Diyarbakır'da sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen arbane ustaları, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
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NTV 21.03.2021 - 10:55| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 11:42
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