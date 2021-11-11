Aşk Yolunda fragmanı

Seçil Çömlekçi'nin 2019'da yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.
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Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 13:50| Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:52
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