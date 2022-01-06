Aslan Hürkuş Kayıp Elmas fragmanı

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.
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Haberler 06.01.2022 - 17:02| Son Güncelleme : 06.01.2022 - 17:03
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