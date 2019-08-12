NTV

Aslan Kral'a Deep Fake efektli yeni fragman
12.08.2019 - 10:14

90’lı yılların ünlü animasyonu Aslan Kral’ın yeni live action (canlı aksiyon) versiyonu, deep fake (yapay zekaya dayanan imaj sentezi için kullanılan teknik) efektiyle yenilendi. Disney’in yüksek hasılatlı yeniden uyarlaması, karakterlerin aşırı gerçekçi görünümü nedeniyle animasyon seven seyircilerin beklentisini karşılayamamıştı. Şarkı söyleyen ve dans eden hayvanları içeren bir filmde gerçekçiliğe odaklanmaktan memnun olmayan seyirciler için sanatçılar Nikolay Mochkin ve Jonty Pressinger, filmin fragmanına deep fake efekti uyguladı. İşte o görüntüler...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-08-10-10h59m07s36.png

Söz ve Müzik 90'lar - 2. Bölüm

 12.08.2019 - 08:47
vlcsnap-2019-08-10-10h18m47s157.png

Söz ve Müzik 90'lar - 1. Bölüm

 12.08.2019 - 08:46
vlcsnap-2019-08-09-15h19m33s157.png

O Anın Hikayesi (Aşkın Nur Yengi) 12 Ağustos 2019

 12.08.2019 - 10:57
pakistanisnema.jpg

Pakistan'da Hint filmlerine yasak getirildi

09.08.2019 - 15:00

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP