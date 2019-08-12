Aslan Kral'a Deep Fake efektli yeni fragman

90’lı yılların ünlü animasyonu Aslan Kral’ın yeni live action (canlı aksiyon) versiyonu, deep fake (yapay zekaya dayanan imaj sentezi için kullanılan teknik) efektiyle yenilendi. Disney’in yüksek hasılatlı yeniden uyarlaması, karakterlerin aşırı gerçekçi görünümü nedeniyle animasyon seven seyircilerin beklentisini karşılayamamıştı. Şarkı söyleyen ve dans eden hayvanları içeren bir filmde gerçekçiliğe odaklanmaktan memnun olmayan seyirciler için sanatçılar Nikolay Mochkin ve Jonty Pressinger, filmin fragmanına deep fake efekti uyguladı. İşte o görüntüler...