Atatürk'ün ıslak imzasını taşıyan belge İstanbul Antika Fuarı'nda

Birbirinden değerli antikalar, dev tablolar ve yağlı boyalar, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda ziyaretçileri bekliyor. Fuarda, Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir takdir beratı da bulunuyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, pazar gününe kadar açık. (Haber: Baran Bila Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)

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