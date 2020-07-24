Ayasofya'nın az bilinen tarihi: Emrah Safa Gürkan anlattı

15 asırdır ayakta duran, tüm ihtişamıyla hayranlık uyandıran Ayasofya Camii'nin tarihini Doçent Doktor Emrah Safa Gürkan, NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük'e anlattı. İnşaatı ilk olarak 360 yılında başlayan Ayasofya dünya kültür mirasının en önemli simgelerinden. Birçok tarihi olaya tanıklık eden Ayasofya, birkaç kere restorasyondan geçti.

NTV 24.07.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 11:35

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