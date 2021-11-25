Aylak Takımı fragmanı

Can Sarcan'ın yönettiği, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Yıldız Asyalı gibi isimlerin oynadığı "Aylak Takımı"; bir kampüste yanlış giden bir deney sonucu ortaya çıkan zombi salgınını anlatıyor.

Haberler 25.11.2021 - 14:51 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 14:53

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