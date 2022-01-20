Ayrı Dünyalar fragmanı

Başka Sinema dağıtımıyla vizyona taşınan filmde, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmaya hazırlanan tanınmış yazar Marianne Winckler'in gerçek kimliğini ifşa etmeden ülkenin kuzeyine gidip temizlik işçiliği yapan kadınlara katılması, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimlemesi anlatılıyor.
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Haberler 20.01.2022 - 16:40| Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:41
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