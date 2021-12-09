Azamet fragmanı

Cengiz Kaplan tarafından yönetilen haftanın bir diğer korku filmi "Azamet"; üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönen Kübra'nın, kardeşi Büşra'nın hayatına yeniden müdahil olmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Haberler 09.12.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:40

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